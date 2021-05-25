Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался об итогах сезона-2020/21 с индивидуальной и командной точки зрения.

«Жизнь и карьера любого топ-игрока состоит из взлетов и падений. Год за годом мы сталкиваемся с фантастическими командами с выдающимися игроками и амбициозными целями, поэтому мы всегда должны делать все возможное, чтобы оставаться на высоком уровне.

В этом году мы не смогли выиграть Серию А – поздравляю «Интер» с заслуженным титулом. Однако я должен ценить все, чего мы достигли с «Ювентусом», как в коллективном, так и в индивидуальном плане. Суперкубок Италии, Кубок Италии и звание лучшего бомбардира серии А наполняют меня радостью. В основном из-за того, что они завоеваны в стране, где ни одна победа не дается легко, дорога к титулам здесь невероятно трудна. Благодаря этим достижениям я достиг цели, которую поставил перед собой с первого дня приезда в Италию: выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок, а также стать лучшим игроком и лучшим бомбардиром этой великой футбольной страны, наполненной потрясающими игроками, топ-клубами и неповторимой футбольной культурой.

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Я уже сказал, что не гонюсь за рекордами – это рекорды гонятся за мной. Для тех, кто не понимает, что я имею в виду, все очень просто: футбол – коллективная игра, но именно через индивидуальное преодоление мы помогаем клубам добиваться поставленных целей. Ты стараешься быть лучшей версией себя от матча к матчу, больше и больше работаешь за пределами поля, что в конечном итоге неизбежно приводит к рекордам и коллективным титулам. Одно является естественным следствием другого.

Так что я очень горжусь тем фактом, который был широко растиражирован в последние дни: чемпион Англии, Испании и Италии; Обладатель кубков Англии, Испании и Италии; Обладатель Суперкубка Англии, Испании и Италии; Лучший игрок Англии, Испании и Италии; Лучший бомбардир Англии, Испании и Италии; Более 100 голов за клуб из Англии, Испании и Италии. Ничто не может сравниться с чувством осознания того, что я оставил свой след в странах, где играл, и доставлял радость фанатам клубов, которые представлял. Это то, ради чего я работаю, это то, что меня мотивирует, и то, к чему я всегда буду стремиться до последнего дня карьеры. Спасибо всем, кто принял участие в этом путешествии! Мы вместе!», – написал Роналду в инстаграме.

В Италии Роналду по два раза выиграл чемпионат и Суперкубок страны. В сезоне-2020/21 Криш стал лучшим бомбардиром Серии А впервые после переезда в Турин.

За 3 сезона в «Ювентусе» португалец ни разу не смог пройти с клубом в Лиге чемпионов дальше четвертьфинала.

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