Дженнаро Гаттузо стал главным тренером «Фиорентины».
Итальянец был уволен из «Наполи» после того, как клуб занял пятое место в Серии А и не попал в Лигу чемпионов. К работе с «Фиорентиной» Гаттузо приступит с 1 июля 2021 года, сообщает официальный сайт «фиалок».
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- Предыдущим тренером «Фиорентины» был Джузеппе Якини. Он возглавил команду с марта текущего года и ушел в конце сезона.
- В Серии А-2020/21 флорентийский клуб финишировал на 13-м месте.
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