Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал выступления Алексея Миранчука за «Аталанту» в сезоне-2020/21.

«Думаю, Миранчук сам не в восторге от своего сезона, хоть и говорит, что доволен. Все-таки он нечасто выходил, пытался показать свой максимум за очень короткое время. От такого ты вряд ли удовольствия получишь. Решающим будет следующий сезон, когда Леша пройдет полноценную подготовку с командой. Просто когда люди приходят из слабого чемпионата в Италию, им очень тяжело перестраиваться. А еще когда парень играл в основе «Локомотива» и был главным действующим лицом команды, всем от него хочется большего – это тоже психологически давит.

Кстати, что касается игрового времени Миранчука, то тут я совсем не понимаю Гасперини, который выпускает его на пять-семь минут. Ну это что такое вообще? Смысл какой у таких замен? Так вообще нельзя делать, мне кажется. Если хочешь дать футболисту шанс, дай ему 30-40 минут, тайм. Но никак не семь минут.

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Раз клуб купил его за такие деньги, то он возлагает надежды на этого игрока. В этом свете такое отношение выглядит странноватым. Не тянет нагрузок? Ну может быть. Как раз для этого ему и нужно больше времени. В следующем сезоне посмотрим. Надеюсь, ему дадут себя показать», – цитирует Канчельскиса Sport24

«Аталанта» финишировала третьей в Серии А и сыграет в Лиге чемпионов.

Миранчук перешел в «Аталанту» в октябре 2020 года. Он забил 7 мячей и сделал 2 ассиста.

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