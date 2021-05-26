Главный тренер «Интера» Антонио Конте может покинуть команду в ближайшие двое суток из-за несогласий с руководством.
Боссы в лице президента Стивена Чжана и китайского владельца клуба компании Suning объявили, что клубу следует снизить фонд заработной платы на 20 процентов и увеличить продажи игроков на 100 миллионов евро. Конте выразил недовольство таким курсом: он выступает за усиление состава и сохранение всех топов, чтобы клуб был конкурентоспособен в еврокубках.
По информации La Gazzetta Della Sport, разногласия заставят 51-летнего тренера покинуть клуб. О расторжении контракта будет объявлено в течение 48 часов.
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