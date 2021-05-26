Eurosport.ru продолжает серию об итогах сезона для российских футболистов в Европе. На очереди – Алексей Миранчук.

Как он провел сезон в «Аталанте»?

Алексей Миранчук подписал контакт с «Аталантой» в начале сентября. В тот самый период, когда закончился старый сезон, а до нового оставался почти месяц. Идеально время, чтобы адаптироваться в коллективе, подготовиться и разрывать. Возможно, так все и случилось бы, если бы не одна проблема: Миранчук приехал в новую страну с травмой. История тянулась еще с «Локо», именно поэтому врачи потратили несколько дней на его осмотр. И только когда убедились, что Леша в порядке, дали добро на подписание контракта. В это же время у футболиста состоялся разговор с Джанпьеро Гасперини. Итальянский гений сообщил, что ему потребуется три недели, чтобы внедрить Миранчука в команду. Естественно, после полного восстановления.

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21 октября россиянин дебютировал за команду в матче ЛЧ с «Мидтьюлланном» и сразу забил гол. А 8 ноября тренер впервые выпустил его в Серии А и дал 30 минут повозить «Интер». Полузащитник снова забил. По плану Гасперини к началу декабря Леша мог стать ключевым полузащитником «Аталанты», но вместо это мы попали в бесконечный день сурка: тренер раз разом выпускал Миранчука на замену (за весь сезон только 6 выходов в старте и 0 полных матчей), а потом говорил, что талантливому россиянину нужно время. Ожидая дополнительных шансов, Леша умудрился забить 7 мячей и сделать 2 результативные передачи в сезоне в разных турнирах, в основном выходя на замену.

Алексей Миранчук в матче против «Дженоа» Фото: Getty Images

Конечно, такая ситуация не нравилась никому. И уже в этом году стабильно появлялись слухи о возвращении 25-летнего игрока в Россию. Сам он в фильме Нобеля Артустамяна признавался, что слышал об интересе от «Зенита», но всерьез этот вариант не рассматривает. Да, ему тяжело, и он даже отрубается после диких тренировок Гасперини, но все равно счастлив в «Аталанте» и не собирается уходить. А лучший совет Миранчуку в том самом фильме дал Руслан Малиновский, прошедший аналогичный путь.

– Когда его брали сюда, думаю, все знали его качества. Ему не надо доказывать, что он – индивидуально сильный футболист. Второй момент: есть какой-то период адаптации и понимания. Просто этот первый год, придя с чемпионата России, ему, конечно, тяжело. И язык, и он такой скромный парень. Сейчас он уже более общительный, и с ребятами, они его поддерживают. У нас как привыкли: хотят все и сразу. Нужно терпение, работать и ждать своего шанса, – сказал Руслан.

Тем более, мощная поддержка по-прежнему идет из России. Главный тренер сборной Станислав Черчесов не стал игнорировать Миранчука и включил в расширенный список сборной на Евро-2020. А еще сказал, что переход в «Аталанту» – лучшее, что могло с ним случиться.

Стоит ли Миранчуку уходить летом?

Уход летом, скорее всего, возможен только на большой контракт в Россию, либо в унылую аренду в Серии А. Конечно, Миранчуку нужно бороться за большее количество времени в команде Гасперини. И с учетом того, что тренер его не выгоняет и по-прежнему пытается встроить в игру, шансы продолжат появляться.

Евро-2020 станет важным турниром с точки зрения уверенности. Если Леша поиграет и блеснет, то в «Аталанту» вернется с совершенно другим настроением.

Мнение Зейтуллаева

Бывший полузащитник «Ювентуса», «Дженоа», «Вероны» Ильяс Зейтуллаев подвел для Eurosport.ru итоги сезона для Миранчука.

– Поставил бы ему 6,5 из 10. До 7 не дотянул. Адаптация у Миранчука проходит нелегко. Да и он попал в такой клуб, где тяжело сразу влиться в состав. В «Аталанте» футболисты играют друг с другом много лет и у новичков всегда проблемы. Но Алексей не сдается: он работает, отдает всего себя команде. Это в нем подкупает. Полагаю, следующий сезон станет для него важным. Мы точно поймем, готов ли он стать основным игроком «Аталанты». Подобное пережил Малиновский, а сейчас один из лучших футболистов команды.

– Чего Миранчуку не хватает, чтобы стать игроком старта?

– Многие говорили, что ему не хватает спортивной наглости. Не знаю, в этом причина или нет. По моим ощущениям, у Миранчука высокие морально-этические нормы. Он совсем не типичный футболист – спокойный, сдержанный. Это отражается на игре. Главное, что он показывает на поле: если будет брать на себя инициативу, попытается стать лидером, перестанет быть скованным, то все станет хорошо. Спортивной наглости ему не помешает.

– На ваш взгляд, Гасперини доволен приобретением Мирачука?

– Думаю, Гасперини чувствует ответственность за этот трансфер. Все же 14,5 миллионов – серьезная сумма. Но это нормально, что Миранчук сразу не стал показывать свой футбол. У Гасперини есть черта – от него всегда идет психологическое давление. Он очень импульсивный и требовательный. Не все с этим справляются. И если Миранчук пройдет через этот этап, то сможет играть в любом европейском клубе. Мне вообще кажется, что ему больше подходят тренеры другого типа – Клопп, Флик – специалисты с атакующей философией, которые поддерживают и верят в своих игроков.

Джанпьеро Гасперини, «Аталанта» – «Реал Мадрид» Фото: Getty Images

– Недавно мы узнали, что тренировки Гасперини настолько выматывают, что Миранчук после них спит. Разве можно быть счастливым в такой обстановке?

– Ох, я понимаю Алексея. Сам тренировался под руководством Гасперини 5 лет. Порой вечером просто хочется выспаться. У него тяжелая мышечная и аэробная работа. Но это все не просто так: «Аталанта» за счет этого здорово выглядит в последние 15-20 минут. У него всегда готовы свежие игроки на замену, в том числе Миранчук.

– Удивило ли вас, что несмотря на малое количество игр, его вызывали в сборную?

– Не удивило. Даже если он много не играл, но все же находился внутри «Аталанты»: это чемпионат Италии, Лига чемпионов, высокие скорости. Это ценно для любого тренера.

– Стоит ли Алексею оставаться в «Аталанте» еще на сезон?

– Я всегда за продолжение в одном клубе. Если он пустил там корни, нельзя пересаживать росток каждый год с одной на другую землю. Я советую ему остаться в «Аталанте» и доказывать там. Его любят болельщики, хорошо отзываются товарищи. Рано или поздно это принесет плоды. Уйти в другую команду послабее можно всегда, а вернуться в хорошую – сложнее.

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