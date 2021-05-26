Опубликовано 26/05/2021 в 18:12 GMT | Обновлено 26/05/2021 в 18:14 GMT

«Аталанты» не попадет в играх FIFA. Команда официально будет представлена только в серии PES. В FIFA «Аталанта» сменит название, форму и логотип.

Пресс-служба итальянской клуба сообщила о подписании контракта с разработчиком игр Konami: «Аталанта» стала четвертым итальянским клубом, перешедшим из FIFA. Это значит, что EA больше не сможет использовать официальные данные клуба и изменит название команды, стадион, форму и эмблему бергамасков.

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Первой итальянской командой, которая заключила контракт с Konami, был «Ювентус». В PES 2020 появился «Альянц Стэдиум», а FIFA пришлось сменить название туринцев на «Piemonte Calcio». Затем соглашение с японской компанией подписали «Рома» и «Наполи».

Вот так в PES будет выглядеть Алексей Миранчук.

Предполагается, что теперь в FIFA «Аталанта» будет носить название в честь города Бергамо или региона Ломбардия.

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