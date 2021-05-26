Антонио Конте официально покидает пост главного тренера миланского «Интера». Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
«Интер» хотел бы поблагодарить Антонио за проделанную им выдающуюся работу, которая привела к выигрышу девятнадцатого Скудетто. Антонио Конте навсегда останется в истории нашего клуба, – говорится в официальном заявлении «Интера».
Ранее сообщалось, что Конте намерен уйти из «Интера» из-за конфликта с руководством – итальянец выразил несогласие дальнейшей политикой клуба.
Чемпионат Испании
Конте может возглавить «Реал» после отставки из «Интера» (As)
- В сезоне-2020/21 Конте привел «Интер» к золоту Серии А, прервав девятилетнюю гегемонию «Ювентуса».
- «Интер» не брал скудетто с сезона-2009/10.
Чемпионат Италии
Конте уйдет из «Интера» в течение 48 часов (Gazzetta)
Чемпионат Италии
Конте посвятил чемпионство «Интера» самому себе