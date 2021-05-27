Златан Ибрагимович оштрафован на 50 тысяч евро за связь с букмекерской компанией. Председатель апелляционного комитета УЕФА издал распоряжение о прекращении отношений Ибрагимовича с букмекерской конторой, а «Милану» сделали предупреждение и оштрафовали на 25 тысяч.

Это все санкции, что настигли шведского форварда, который владеет долей в БК Bethard. Изначально сообщалось, что Ибре грозит дисквалификация до трех лет. В статье 26 кодекса этики ФИФА действительно сказано, что за связь с букмекерской конторой футболисту грозит отстранение на такой срок.

Златан Ибрагимович Фото: Getty Images

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«При условии, что соответствующее поведение не является другим нарушением настоящего Кодекса, нарушение этой статьи влечет наложение соответствующего штрафа в размере не менее 100 тысяч швейцарских франков и запрета на участие в любой связанной с футболом деятельности на срок до трех лет. Любая неправомерно полученная сумма включается в расчет штрафа», – гласит текст кодекса.

Получается, Златана не только пощадили и дали спокойно доиграть оставшиеся годы карьеры, но и оштрафовали не на полную сумму. Вероятно, потому что решение принимали в УЕФА, а в дисциплинарном регламенте организации ничего не сказано о наказании за беттинг. Не исключено, что Златану стоит еще дождаться наказания от ФИФА – и тогда он точно закончит карьеру в сборной Швеции.

Компания Bethard предлагала ставки на матчи сборной Швеции против Грузии и Косово, в которых принимал участие Ибрагимович.

В Bethard также можно делать ставки на игры Серии А, и о конфликте интересов в Федерации футбола Швеции были в курсе.

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