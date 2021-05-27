Антонио Конте сначала занял с «Интером» второе место (лучший результат за девять лет), а потом цинично скинул с трона «Ювентус» – естественно, после таких мощных достижений алленаторе рассчитывал на усиление ростера. Конте явно устал от катастрофических кампаний в ЛЧ, поэтому потребовал от боссов солидный трансферный бюджет. Но вместо обсуждения новичков Стивен Чжан сообщил, что с деньгами все грустно, поэтому клуб избавится от лидеров и сократит ведомость. Если верить инсайдам итальянских медиа, «Интер» собрался распродать игроков на 90 млн евро (реально внушительно) и подрезать бухгалтерию на 15-20%. Антонио сразу сказал, что его не устраивает этот расклад: в последние дни переговоры велись уже не о смене стратегии, а об условиях расторжения договора с тренером.

Насколько тупо повел себя Стивен Чжан? Максимально. Во-первых, он лишился специалиста, который объективно вернул «Интер» в обойму элитных клубов. Во-вторых, Конте напоследок выбил у китайцев 7 млн евро: видимо, в контракте были гарантии усиления. В-третьих, разумнее было найти деньги под ЛЧ и отбить инвестиции, чем снова стать унылым середняком с крошечным оборотом. Но Чжан проявил чудовищную недальновидность.

Антонио Конте с китайскими владельцами «Интера» Фото: Getty Images

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Фанаты Серии А уверены, что прощание с Конте лишь начало: недавно китайские владельцы обанкротили «Цзянсу Сунин», а теперь могут безжалостно распотрошить «Интер». У азиатов явные беды с кэшем, так что за «нерадзурри» действительно страшно и больно. Клуб, который в теории мог наконец зажечь в Лиге чемпионов, будет одним из главных подарков первой корзины.

Впрочем, перспективы самого Конте тоже смущают. Складывалось впечатление, что он идеально подходил «Интеру» и не зря считался там неприкасаемым. За два года Антонио капитально изменил менталитет команды: игроки, которые раньше опасались «Юве» и вообще боялись побеждать, досрочно забрали скудетто впервые со времен Жозе. Теперь эта громадная работа обнулилась, а Конте будет изучать летние предложения. Проблема в том, что клубов, которые устраивали бы Антонио по зарплате, статусу и трансферным возможностям, почти нет. В Англии у грандов порядок с тренерами, в Испании «Барса» принципиально не зовет элитных коучей, в «Баварии» тоже все занято, а «ПСЖ» пока не планирует менять Почеттино.

Жозе Моуринью и Антонио Конте Фото: Getty Images

Правда, сразу после отставки появились слухи про «Тоттенхэм», и это действительно любопытно. С одной стороны, Даниэл Леви – жутко скупой начальник, при котором напрочь исключены трансферные рекорды. С другой стороны, «шпоры» кажутся идеальным местом, чтобы стать великим и культовым. Фирменная фишка Конте – прийти туда, где все плохо, и сделать хорошо и красиво. «Ювентус» допрыгнул до золота из середины таблицы, Италия прошла Испанию после краха на ЧМ, «Челси» уничтожил всех после кризиса Моура, а «Интер» взял свое после туринского доминирования.

У «Тоттенхэма» в разы более запущенный случай, чем у всех этих команд, но для Конте это может стать мотивацией. Он явно пожертвует Лигой конференций, но сохранит лидеров (например, Кейна) и создаст очередную мегастабильную группировку. Далеко не факт, что «шпоры» станут грозными с первого же сезона, но в их игре точно появится монументальность – уйдет рандом, зародившийся при Жозе.

Конечно, есть вероятность, что Конте вернется в сборную Италии (если Манчини облажается) или внезапно помирится со всеми сенаторами «Юве» (нужна замена Пирло), но это совсем гипотетические сценарии. Зато хитрый Леви прямо в эти секунды готовит жирный оффер самому принципиальному тренеру в мире. Однажды Конте уже прибирался за поздним Моуринью. Кажется, пора во второй раз показать, насколько Антонио круче и актуальнее человека, который когда-то считался Особенным.

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