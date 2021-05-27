Опубликовано 27/05/2021 в 10:22 GMT | Обновлено 27/05/2021 в 10:42 GMT

«Ювентус» уволит Андреа Пирло, а на его место назначит Массимилиано Аллегри.

Соглашение туринцев с Аллегри неизбежно, а увольнение Пирло случится в ближайшие часы, сообщает Фабрицио Романо в твиттере

Аллегри возглавлял «Юве» с 2014 по 2019 год, с тех пор он находился без работы.

С Аллегри во главе туринцы пять раз выиграли Серию А, четырежды взяли Кубок и дважды – Суперкубок страны.

Также бьяконери вышли в финал Лиги чемпионов, где проиграли «Барселоне».

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