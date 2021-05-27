«Ювентус» уволит Андреа Пирло, а на его место назначит Массимилиано Аллегри.
Соглашение туринцев с Аллегри неизбежно, а увольнение Пирло случится в ближайшие часы, сообщает Фабрицио Романо в твиттере.
- Аллегри возглавлял «Юве» с 2014 по 2019 год, с тех пор он находился без работы.
- С Аллегри во главе туринцы пять раз выиграли Серию А, четырежды взяли Кубок и дважды – Суперкубок страны.
- Также бьяконери вышли в финал Лиги чемпионов, где проиграли «Барселоне».
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