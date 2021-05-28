Опубликовано 28/05/2021 в 09:45 GMT | Обновлено 28/05/2021 в 09:45 GMT

Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло отправлен в отставку. Из-за неудовлетворительных результатов в сезоне-2020/21 руководство «бьянконери» рассталось с 42-летним специалистом.

В сезоне-2020/21 «Ювентус» завершил чемпионат Италии на четвертом месте, лишь в последнем туре избежав попадания в Лигу Европы. В ЛЧ команда Пирло остановилась на стадии 1/8 финала, уступив «Порту». Об отставке Пирло сообщила пресс-служба «Ювентуса».

Главным кандидатом на должность является Массимилиано Аллегри: он возглавлял «Ювентус» с 2014-го по 2019-й. Последние два года 53-летний итальянец посвятил себя семье.

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30 июля 2020 года Пирло начал тренерскую карьеру, возглавив молодежную команду «Ювентуса». В должности он проработал всего десять дней и возглавил главный «Ювентус», подписав контракт до 30 июня 2022 года.

Под руководством Андреа команда завоевала Кубок и Суперкубок Италии.

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