Опубликовано 28/05/2021 в 13:04 GMT | Обновлено 28/05/2021 в 13:08 GMT

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри вернулся в клуб. О назначении объявил официальный сайт «бьянконери» – о сроке контракта пока неизвестно. Зарплата главного тренера команды составит 9-10 млн. евро в год, сообщает La Gazzetta dello Sport.

53-летний специалист был одним из главных кандидатов на пост главного тренера «Интера», который 26 мая покинул Антонио Конте, и «Реала», объявившем об отставке Зинедина Зидана 27 мая. Руководство «Ювентуса» предложило итальянцу самые подходящие условия.

Массимилиано уже тренировал «Ювентус» с 2014-го по 2019-й. После этого он оставался без работы.

Аллегри выиграл с командой 11 трофеев, включая 5 чемпионских титулов. Он дважды выводил туринцев в финал Лиги чемпионов, где уступал «Барселоне» и «Реалу».

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