Опубликовано 03/06/2021 в 11:13 GMT | Обновлено 03/06/2021 в 11:18 GMT

Симоне Индзаги стал главным тренером «Интера».

Миланский клуб официально объявил о подписании контракта с бывшим коучем «Лацио». Cоглашение рассчитано на два сезона.

На посту тренера «Интера» Симоне сменил Антонио Конте, который оставил должность после конфликта с руководством из-за нового экономического курса клуба. Он привел «нерадзурри» к первому чемпионству за 11 лет.

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Индзаги тренировал «Лацио» с 2016 года. Он выиграл с римским клубом Кубок и два Суперкубка Италии.

В минувшем сезоне под руководством Симоне «Лацио» впервые за 13 лет сыграл в групповом этапе Лиги чемпионов и вышел в плей-офф.

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