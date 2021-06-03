Симоне Индзаги стал главным тренером «Интера».
Миланский клуб официально объявил о подписании контракта с бывшим коучем «Лацио». Cоглашение рассчитано на два сезона.
На посту тренера «Интера» Симоне сменил Антонио Конте, который оставил должность после конфликта с руководством из-за нового экономического курса клуба. Он привел «нерадзурри» к первому чемпионству за 11 лет.
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- Индзаги тренировал «Лацио» с 2016 года. Он выиграл с римским клубом Кубок и два Суперкубка Италии.
- В минувшем сезоне под руководством Симоне «Лацио» впервые за 13 лет сыграл в групповом этапе Лиги чемпионов и вышел в плей-офф.
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