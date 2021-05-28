Бывший главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал увольнение из туринского клуба.

«Мой первый сезон в качестве тренера закончился. Это был сложный и в то же время чудесный сезон. Когда «Ювентус» позвонил мне, я не задумывался о рисках, хотя они были очевидны. Возобладало уважение к этому клубу и желание участвовать в проекте топ-уровня. Если бы мне пришлось вернуться в прошлое, я бы сделал точно такой же выбор, несмотря на все трудности, с которыми мне пришлось столкнуться, связанные со сложной ситуацией для всех, которая не позволяла мне планировать свой выбор и следовать своему стилю игры. Тем не менее я достиг поставленных целей», – написал Пирло в инстаграме.

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Из-за неудовлетворительных результатов в сезоне-2020/21 руководство «бьянконери» рассталось с 42-летним специалистом.

Под руководством Андреа команда завоевала Кубок и Суперкубок Италии.

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