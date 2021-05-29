Бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти возглавил итальянский «Наполи».
О назначении официально объявлено на сайте неаполитанцев. «Рад сообщить, что с 1 июля новым главным тренером «Наполи» станет Лучано Спаллетти. Добро пожаловать, Лучано, вместе мы сделаем большую работу», – заявил президент клуба Аурелио де Лаурентис.
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  • Спаллетти тренировал «Зенит» в 2009-2014 годах. Его последнее место работы – «Интер», откуда коуч был уволен в конце мая 2019-го.
  • В Серии А-2020/21 «Наполи» финишировал пятым и по итогам сезона выступит в Лиге Европы.
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