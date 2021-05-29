Полузащитник «Ромы» и сборной Армении Генрих Мхитарян отказался от перехода в санкт-петербургский «Зенит». Чемпионы России сделали 32-летнему футболисту предложение, которое тот посчитал невыгодным.
По данным ilromanista.eu, Мхитарян склоняется к варианту с продлением контракта с «Ромой», которая готова переподписать его по схеме 2+1. Также на полузащитника выходил «Монако».
- Мхитарян забил 15 мячей и отдал 13 голевых передач в 46 матчах прошедшего сезона.
- Transfermarkt оценивает Генриха в 20 млн евро.
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