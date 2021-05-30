Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон покидает клуб. Он провел в команде 19 сезонов. Буффон высказался о сложностях, с которыми столкнулись «бьянконери».

Football Italia сообщает, что Буффону было неприятно видеть, как команда опускает руки при первых трудностях. Болельщики не поддержали игроков в трудное время, считает вратарь «Юве». Еще кто-то среди фанатов пустил слух о том, что Джанлуиджи занял место в воротах в матче Лиги чемпионов против «Барселоны» только благодаря дружбе с главным тренером Андреа Пирло.

«Меня раздражало все это, мне не нужны ничьи подарки в виде выхода в старте. Чувство, что во мне сомневаются, подтолкнуло к принятию этого важного решения. Время пришло, теперь пора прощаться», – сказал Буффон.

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Команда подверглась острой критике со стороны болельщиков по всему миру. «Ювентус» впервые за 10 лет не стал чемпионом Италии. А в столь желанной для итальянцев Лиге Чемпионов команда вылетела от «Порту» еще на стадии 1/8 финала. Шквал недовольства обрушился на руководство и на Джанлуиджи, который, по мнению ультрас, влиял на решения клуба и главного тренера Андреа Пирло.

Победа в Кубке Италии – стала последней для легендарного голкипера в «Ювентусе». Джанлуиджи написал трогательный пост в

и попрощался с командой. «Наступил конец моего второго тайма в «Ювентусе». Решение принято, хоть и далось оно сложно. Здесь моя история, моя радость, мои слезы, мой дом. Я знаю, что время пришло. Остается жить. Всегда и до конца», – написал Буффон.

Голкипер еще не решил, продолжит ли он спортивную карьеру. По его словам, сейчас неплохое время для того, чтобы уйти на пенсию. Джанлуинджи считает, что он сделал в карьере достаточно. Но если появится новый вызов, который придаст энергии, он обязательно его примет.

В сезоне-2018/19 Буффон уходил из «Юве» в «ПСЖ», но через год вернулся к «бьянконери».

Джанлуиджи принадлежит множество рекордов, в том числе по количеству сухих матчей в Серии А.

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