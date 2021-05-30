Защитник «Ювентуса» и сборной Турции Мерих Демирал поделился ожиданиями от матча с Италией на Евро-2020 и рассказал, что Криштиану Роналду учит турецкий язык.

«Мы любим давление, играем в лучших лигах и в лучших командах. Давление нам на пользу. Между нами здоровое соперничество, и мы играем друг для друга. Мы добьемся хороших результатов на чемпионате Европы. Матч против Италии очень много значит для меня. Я постараюсь сделать все возможное. Мы шутим в раздевалке с Бонуччи. Он и Кьеллини смеются надо мной, но я, конечно, тоже смеюсь над ними. Кьеллини спросил меня: «Как Йылмаз?» – они следят за нами, знают наших футболистов.

Когда я не играю, Дибала и Роналду говорят мне, что нужно делать что-то подобное на тренировках, и это очень важно для меня. Роналду хочет изучать турецкий каждый день. То же самое с Дибалой и другими моими товарищами по команде. И они также учат меня испанскому языку», – приводит слова Демирала Tutto Juve со ссылкой на Anadolu.

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Матч Италия – Турция состоится 11 июня в Риме и начнется в 22:00 (мск).

Контракт 36-летнего Роналду с «Ювентусом» истекает летом 2022 года. Он переехал в Серию А из «Реала» в 2018-м.

Инсайды журналистов связывают Криштиану с возвращениями в «Манчестер Юнайтед» или «Спортинг», а также переходом в «ПСЖ».

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