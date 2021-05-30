Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте ведет переговоры и с «Реалом», и с «Тоттенхэмом». Итальянский специалист расторг контракт с «нерадзурри» по обоюдному согласию.

В Лондоне Конте может воссоединиться со спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи, который покинет клуб летом по истечении контракта. При этом президента «Реала» Флорентино Переса не впечатлили идеи и подход Конте. Итальянский клуб тренер возглавить не сможет, так как в его соглашении с «Интером» есть пункт, запрещающий это делать в следующем сезоне, сообщает Football Italia

Антонио Конте привел «Интер» к первому за 11 лет чемпионству в Италии и покинул клуб из-за нехватки денег на трансферы.

Фабио Паратичи был одним из инициаторов назначения Конте в «Ювентус» в 2011 году.

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