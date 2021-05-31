31 мая Серия А присуждала индивидуальные награды лучшим игрокам сезона-2020/21.



Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром и нападающим турнира. Форвард забил 29 мячей в 33 матчах и отдал 3 голевые передачи. Ближайшим преследователем Криштиану в гонке голеадоров был Ромелу Лукаку, у которого 24 гола за 36 игр.

Лучшим полузащитником признан Николо Барелла из «Интера». Он провел на поле 36 матчей, забил 3 мяча и отдал 7 результативных передач. Кристиан Ромеро из «Аталанты» стал лучшим защитником: у него 31 матч, 2 гола и 2 ассиста.

Лучшим вратарем назвали Джанлуиджи Доннарумму, который втащил «Милан» в Лигу чемпионов. На его счету 14 сухих матчей из 37. Душан Влахович из «Фиорентины» признан лучшим игроком Серии А до 23 лет. 21-летний форвард забил 21 гол в 37 матчах.

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Годом ранее Роналду не удалось победить в гонке бомбардиров. Он финишировал вторым, забив 31 мяч. Первым в тогда был Чиро Иммобиле (36).

Чемпионом Италии минувшего сезона стал миланский «Интер».

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