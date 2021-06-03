Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть Турин, потому что новый тренер команды Массимилиано Аллегри не рассчитывает на возрастного португальца.

Одним из главных претендентов на Роналду считается «ПСЖ», который начал переговоры с представителями Криша. Туринцы планируют выручить от продажи потускневшей звезды 25-30 млн евро, утверждает AS

Руководство «ПСЖ» считает, что 36-летний Роналду сможет дойстойно заменить Килиана Мбаппе, если форвард уйдет в «Реал». Кроме того, Криштиану сотрудничает со спортивным брендом Nike, который является одним из спонсоров «ПСЖ». Трехстороннее сотрудничество может пойти на пользу футболисту, клубу и компании.

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Контракт Роналду с «Ювентусом» действует до лета 2022 года.

Другими претендентами на Криша также считаются лиссабонский «Спортинг» и «МЮ».

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