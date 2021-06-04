Бывший полузащитник «Пармы» Джузеппе Перрино скончался во время матча в память о его брате. Рокко Перино также умер во время игры три года назад.
Как и 24-летний Рокко, 29-летний Перрино умерт от инфаркта. Футболист потерял сознание на поле, и врачам не удалось его спасти, сообщает The Sun. «Парма» выразила соболезнования и отменила празднования в честь Дня Республики.
- Перрино всю карьеру выступал в низших итальянских лигах. В «Парму» он попал в 2012 году, но не провел за команду ни одной встречи. Транзитом через пармезанцев Перрино отправился в «Беллагрию».
- Последним клубом Перрино был «Пимонте 1970».
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