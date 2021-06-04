Полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба опять связывают с возвращением в «Ювентус». Будущее 28-летнего футболиста зависит от трансферных решений «дьяволов».

Tuttosport утверждает, что все зависит от Криштиану Роналду. Руководство «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед» заинтересовано в обмене топовыми футболистами. Итальянские СМИ больше месяца утверждают, что Криштиану скорее всего покинет «бьянконери». «Манчестер Юнайтед» является одним из возможных вариантов для продолжения карьеры португальца, «Пари Сен-Жермен» – другим. Если Роналду выберет Англию, Поль Погба согласиться перейти в «Ювентус».

Криштиану Роналду еще не принял окончательное решение по поводу будущего в стане «бьянконери». Его контракт истекает летом 2022 года. Новый главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри готов продать португальца. На днях тренер обсуждал с руководством будущие проекты, в том числе и возвращение в команду Поля Погба.

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В минувшем сезоне Поль Погба сыграл 26 матчей, забил 3 мяча и отметился 3 голевыми передачами.

Криштиану Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003-го по 2009-й, Поль Погба был футболистом «Ювентуса» с 2012-го по 2016 год.

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