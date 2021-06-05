Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский назвал сильнейших футболистов, против которых играл в чемпионате Италии.
«Я [Криштиану] Роналду не скажу, есть намного сильнее. Могу назвать самого сильного, с кем я играл, – это [Луис] Муриэль. Это невероятный футболист. Думаю, если бы что-то по-другому было, он бы играл в команде типа «Барселоны». Может, если бы был более серьезным – он душа раздевалки, всегда улыбается, шутит, веселый, латиноамериканскую музыку ставит.
В общем, мне очень нравится [полузащитник «Наполи» Петр] Зелиньский. Он очень сильный футболист, Мартину де Рону, когда против него играет, очень тяжело. Потому что Зелиньский мобильный, двуногий, техничный, делает хороший объем, умный», – сказал Малиновский в интервью ютьюб-каналу «Вацко Live».
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- Руслан Малиновский провел за «Аталанту» 36 матчей в чемпионате Италии-2020/21, забил восемь мячей и отдал 12 результативных передач.
- У Муриэля 22 гола в Серии А прошлого сезона, у Зелиньского – 8+10 в 36 матчах, у Роналду – 29 мячей в 33 встречах.
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