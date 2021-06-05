В Италии покончил жизнь самоубийством бывший выпускник академии «Милана» Сеид Висин. Его тело обнаружили дома в пятницу, 4 июня. Похороны прошли утром следующего дня в городе Ночера-Инферьоре.

Висин родился в Эфиопии и в семилетнем возрасте был усыновлен семьей в Италии. Он играл в академии «Милана», закончил профессиональную карьеру, подрабатывал официантом в ресторане и играл в футзал 5-на-5. Газета Corriere dello Sport опубликовала предсмертную записку Сеида, в которой он винил в смерти расистские нападки общества.

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Но приемный отец экс-футболиста Вальтер Висин опроверг эту информацию и заявил, что журналисты нашли пост Сеида на фейсбуке двухлетней давности, написанный психотерапевту.

«Мой сын умер не потому, что чувствовал дискриминацию, прошу всех прекратить распространение этой лжи. У нас пока нет ответов, почему он лишил себя жизни, – вероятно, как и любой молодой парень, который выражает собственное несчастье.

В нашем городе все любили моего сына, он был таким же, как все. В церкви на церемонии прощания было много семей и молодых людей. А то письмо было написано в момент раздражения атмосферой, которую Сеид чувствовал тогда в Италии. Но оно точно никак не связано с суицидом», – сообщил Висин-старший в интервью газете La Repubblica (цитата по Football Italia ).

Весин жил в одной комнате с голкипером сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой во время обучения в академии «Милана».

Он также выступал за юношескую команда «Беневенто» и закончил с профессиональным спортом в 2016 году.

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