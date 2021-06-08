Итальянский певец Энрико Руджери стал игроком клуба «Сона» четвертого итальянского дивизиона. 64-летний миланец сыграл за «Сону» девять минут.

Руджери вышел в стартовом составе на матч против клуба «Тритиум Кальчо 1908» под десятым номером. После девяти проведенных на поле минут его заменили, а команда в итоге проиграла со счетом 0:1.

В составе «Соны» выступает бывший защитник «Интера» Дуглас Майкон.

Руджери побеждал на фестивале в Сан-Pемо и представлял Италию на Евровидении в 1993 году.

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