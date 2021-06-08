Роберто Баджо – уникальный футболист. Его величие неоспоримо, но в отличие от большинства других легенд 1990-х и 2000-х он не ассоциируется ни с одним клубом. Мы привыкли, что Дель Пьеро – это «Ювентус», Тотти – «Рома», Гиггз и Скоулз – «Ман Юнайтед», Терри и Лэмпард – «Челси», а Джеррард – «Ливерпуль». Намного меньше гениев, которые покоряют целые поколения и остаются одиночками, тащат команды к титулам, но сохраняют независимость. Божественный хвостик как раз из числа подобных исключений. Он поиграл за «Фиорентину», «Ювентус», «Милан» и «Интер», но оказался не героем локальной истории, а символом величайших взлетов и падений итальянского футбола.
Такая личность – идеальный персонаж для масштабного байопика. За карьеру он пережил столько триумфов и провалов, что их хватило бы на сериал, а осмыслению влияния Баджо на футбольную культуру Италии можно посвятить отдельное исследование. Несколько тяжелейших травм и операций, постоянные разборки с тренерами, скандальный переход в «Ювентус», борьба за попадание в сборную, промах в серии пенальти в финале ЧМ-1994 и искупление за неточный удар с точки четыре года спустя во Франции. Несмотря на все трудности, эпатажные выходки и статус эгоиста, вокруг Роберто сложился настоящий культ.

Роберто Баджо в футболке «Фиорентины»

Фото: Getty Images

ЧМ-2018
Только один футболист сыграл в финалах ЧМ за разные сборные. Его унижали и угрожали убить
13/05/2018 В 09:00
Его почитают за человечность и несовершенство. В отличие от коллег, которые по 20 лет сидят на одном месте, общаются с журналистами заготовленными шаблонами и вгоняют в сон преданностью, Баджо завораживает тем, что не скрывает эмоций, ошибается, конфликтует, спорит и находится в постоянном поиске. Он не робот, а простой парень из многодетной семьи: справляется с давлением болельщиков и медиа, мечтает получить одобрение отца, страдает от желания проявить себя и боится растратить талант. В фильме о такой насыщенной и противоречивой жизни в футболе даже не нужно добавлять детали для красоты и зрелищности – реальность кажется зрелищнее любого вымысла.
Возможно, именно богатство материала оказалось непреодолимой ловушкой на пути создателей байопика. Сюжет строится на нескольких этапах карьеры плеймейкера, которые авторы посчитали ключевыми: переход из скромной «Виченцы» в «Фиорентину» и вызов в сборную после серьезного повреждения колена, чемпионат мира в США и тот самый финал против бразильцев, попытка возобновить международную карьеру и яркие перфомансы в составе «Брешиа» перед выходом на пенсию. Основные линии перемежаются эпизодами из личной жизни Баджо: охотился на уток, чтобы хоть так проводить время с папой, проникся буддизмом, когда потерял веру в себя после операции.
Эти несколько предложений практически полностью описывают весь фильм – кроме нескольких хайлайтов и биографических подробностей, в нем нет буквально ничего. Очевидная проблема в том, что продолжительность «Божественного хвостика» – всего 92 минуты. Это практически короткометражный формат по меркам действительно серьезных и эпичных полотен о выдающихся личностях. Полутора часов явно недостаточно, чтобы выстроить последовательный рассказ о том, как Баджо страдал, творил и бушевал, поэтому байопик напоминает растянутый рекламный ролик о преодолении, трудностях, вере в себя и народной любви.
Мальчик растет под гнетом сурового отца и мечтает забить победный гол в финале ЧМ, вырастает в звезду, чуть не сдается, но обретает мужество и учится никогда не сдаваться, а на последних минутах понимает, что поражение в главном матче карьеры ничего не значит, потому что его обожает вся страна. Не хватает только перебивок с логотипами и слоганами брендов вроде Nike или adidas – например, «Невозможное – ничто» или «Думаешь тренироваться трудно? Попробуй проигрывать». Такой стиль повествования работает в десятиминутных видео, но выглядит карикатурно и банально, когда его позиционируют как историю феномена масштаба Марадоны.
В «Божественном хвостике» Баджо кажется не реальным человеком, а скупо прописанным персонажем, который существует лишь в те моменты, когда на него наводят камеру. Сценаристы пропустили слишком много деталей, чтобы зрители могли оценить значение личности и проникнуться чувствами, которые Роберто вызывал у соотечественников. Например, когда в 1990-м «Ювентус» заплатил «Фиорентине» за Баджо почти 13 млн евро и установил трансферный рекорд, болельщики «фиалок» устроили на улицах Флоренции настоящее побоище. Футболист разрывался между желанием конвертировать элитную игру в трофеи и сохранить особую связь с почитавшими его фанатами. В фильме о тех событиях нет ни слова, а пятилетняя карьера Роберто в Турине уместилась в одно предложение.

Роберто Баджо позирует с «Золотым мячом» в компании с Мишелем Платини

Фото: Getty Images

Линия про национальную команду получилась не менее скомканной: после знаменитого неточного удара Баджо, который вручил Бразилии победу на ЧМ-1994, история неожиданно скачет на шесть лет вперед, а турнир 1998 года полностью остается за кадром. Такая избирательность кажется очень поверхностной, поскольку именно во Франции Божественный хвостик бесстрашно подошел к точке в матче против Чили, а затем реализовал первый пенальти серии в четвертьфинале против хозяев. Французы прошли дальше, но для Роберто тот эпизод все равно имел огромное значение – он доказал себе, Италии и всему миру, что не боится брать ответственность и не поддается отчаянию даже после самых обидных неудач.
Тема постоянного противостояния Баджо с тренерами в фильме поверхностно описана на примере отношений с Арриго Сакки на том же ЧМ-1994, хотя конфликт достиг кульминации в следующие два года и закончился тем, что плеймейкер не попал в заявку на Евро. Марчелло Липпи, Карло Анчелотти, Фабио Капелло и Чезаре Мальдини тренировали Роберто в разных командах, но с трудом находили ему место. Кого-то не устраивало внимание, которое неизменно притягивал к себе экстравагантный и упрямый интроверт, другим он не подошел из-за тактики, потому что слишком часто брал игру на себя.
Судьба Баджо зеркальным образом отразила драму, с которой сталкиваются многие звезды на его позиции: несмотря на волшебные моменты, выдающуюся технику и талант, они часто оказываются на обочине, потому что тренеры больше ценят дисциплину и организованность. Роберто чувствовал себя изгоем, а боссам приходилось от него избавляться, чтобы не подстраивать под одного игрока всю команду. В «Божественном хвостике» этому аспекту уделяется преступно мало внимания.

Роберто Баджо во время визита в Китай в 2015 году

Фото: Getty Images

Так же быстро создатели проскакивают первые годы и расцвет карьеры Баджо. После очередной склейки он уже предстает обладателем «Золотого мяча»-1993, хотя из предыдущих событий невозможно догадаться, за что хмурый Робби получил награду. Сюжет развивается настолько эклектично, что из разных сцен не складывается цельного образа искреннего человека и гениального спортсмена, который каждый день противостоит страху, злобе и другим страстям. Вместо этого Баджо напоминает персонажа компьютерной игры, который перескакивает с одного уровня на другой, а все, что между уровнями, не имеет никакого значения.
«Божественный хвостик» мог получиться шедевром, если бы длился на час дольше или сосредоточился на одном этапе биографии Роберто: например, на попытках справиться с депрессией после личного провала в матче всей жизни или восстановлении после операции. Создатели застряли посередине между двумя вариантами и получили клип длиной в 90 минут, в котором есть несколько ярких сцен, но нет жизни. Постоянные скачки во времени разбивают единую историю на фрагменты, из которых никак не складывается целое.
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини объявил, что покинет команду после ЧМ-2022
Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме
Чемпионат Италии
64-летний певец дебютировал в футболе за клуб Майкона
4 ЧАСА НАЗАД
Чемпионат Италии
Воспитанник «Милана» покончил с собой в 20 лет
05/06/2021 В 20:28