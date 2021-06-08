Роберто Баджо – уникальный футболист. Его величие неоспоримо, но в отличие от большинства других легенд 1990-х и 2000-х он не ассоциируется ни с одним клубом. Мы привыкли, что Дель Пьеро – это «Ювентус», Тотти – «Рома», Гиггз и Скоулз – «Ман Юнайтед», Терри и Лэмпард – «Челси», а Джеррард – «Ливерпуль». Намного меньше гениев, которые покоряют целые поколения и остаются одиночками, тащат команды к титулам, но сохраняют независимость. Божественный хвостик как раз из числа подобных исключений. Он поиграл за «Фиорентину», «Ювентус», «Милан» и «Интер», но оказался не героем локальной истории, а символом величайших взлетов и падений итальянского футбола.

Такая личность – идеальный персонаж для масштабного байопика. За карьеру он пережил столько триумфов и провалов, что их хватило бы на сериал, а осмыслению влияния Баджо на футбольную культуру Италии можно посвятить отдельное исследование. Несколько тяжелейших травм и операций, постоянные разборки с тренерами, скандальный переход в «Ювентус», борьба за попадание в сборную, промах в серии пенальти в финале ЧМ-1994 и искупление за неточный удар с точки четыре года спустя во Франции. Несмотря на все трудности, эпатажные выходки и статус эгоиста, вокруг Роберто сложился настоящий культ.

Роберто Баджо в футболке «Фиорентины» Фото: Getty Images

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Его почитают за человечность и несовершенство. В отличие от коллег, которые по 20 лет сидят на одном месте, общаются с журналистами заготовленными шаблонами и вгоняют в сон преданностью, Баджо завораживает тем, что не скрывает эмоций, ошибается, конфликтует, спорит и находится в постоянном поиске. Он не робот, а простой парень из многодетной семьи: справляется с давлением болельщиков и медиа, мечтает получить одобрение отца, страдает от желания проявить себя и боится растратить талант. В фильме о такой насыщенной и противоречивой жизни в футболе даже не нужно добавлять детали для красоты и зрелищности – реальность кажется зрелищнее любого вымысла.

Возможно, именно богатство материала оказалось непреодолимой ловушкой на пути создателей байопика. Сюжет строится на нескольких этапах карьеры плеймейкера, которые авторы посчитали ключевыми: переход из скромной «Виченцы» в «Фиорентину» и вызов в сборную после серьезного повреждения колена, чемпионат мира в США и тот самый финал против бразильцев, попытка возобновить международную карьеру и яркие перфомансы в составе «Брешиа» перед выходом на пенсию. Основные линии перемежаются эпизодами из личной жизни Баджо: охотился на уток, чтобы хоть так проводить время с папой, проникся буддизмом, когда потерял веру в себя после операции.

Эти несколько предложений практически полностью описывают весь фильм – кроме нескольких хайлайтов и биографических подробностей, в нем нет буквально ничего. Очевидная проблема в том, что продолжительность «Божественного хвостика» – всего 92 минуты. Это практически короткометражный формат по меркам действительно серьезных и эпичных полотен о выдающихся личностях. Полутора часов явно недостаточно, чтобы выстроить последовательный рассказ о том, как Баджо страдал, творил и бушевал, поэтому байопик напоминает растянутый рекламный ролик о преодолении, трудностях, вере в себя и народной любви.

Мальчик растет под гнетом сурового отца и мечтает забить победный гол в финале ЧМ, вырастает в звезду, чуть не сдается, но обретает мужество и учится никогда не сдаваться, а на последних минутах понимает, что поражение в главном матче карьеры ничего не значит, потому что его обожает вся страна. Не хватает только перебивок с логотипами и слоганами брендов вроде Nike или adidas – например, «Невозможное – ничто» или «Думаешь тренироваться трудно? Попробуй проигрывать». Такой стиль повествования работает в десятиминутных видео, но выглядит карикатурно и банально, когда его позиционируют как историю феномена масштаба Марадоны.

В «Божественном хвостике» Баджо кажется не реальным человеком, а скупо прописанным персонажем, который существует лишь в те моменты, когда на него наводят камеру. Сценаристы пропустили слишком много деталей, чтобы зрители могли оценить значение личности и проникнуться чувствами, которые Роберто вызывал у соотечественников. Например, когда в 1990-м «Ювентус» заплатил «Фиорентине» за Баджо почти 13 млн евро и установил трансферный рекорд, болельщики «фиалок» устроили на улицах Флоренции настоящее побоище. Футболист разрывался между желанием конвертировать элитную игру в трофеи и сохранить особую связь с почитавшими его фанатами. В фильме о тех событиях нет ни слова, а пятилетняя карьера Роберто в Турине уместилась в одно предложение.

Роберто Баджо позирует с «Золотым мячом» в компании с Мишелем Платини Фото: Getty Images

Линия про национальную команду получилась не менее скомканной: после знаменитого неточного удара Баджо, который вручил Бразилии победу на ЧМ-1994, история неожиданно скачет на шесть лет вперед, а турнир 1998 года полностью остается за кадром. Такая избирательность кажется очень поверхностной, поскольку именно во Франции Божественный хвостик бесстрашно подошел к точке в матче против Чили, а затем реализовал первый пенальти серии в четвертьфинале против хозяев. Французы прошли дальше, но для Роберто тот эпизод все равно имел огромное значение – он доказал себе, Италии и всему миру, что не боится брать ответственность и не поддается отчаянию даже после самых обидных неудач.

Тема постоянного противостояния Баджо с тренерами в фильме поверхностно описана на примере отношений с Арриго Сакки на том же ЧМ-1994, хотя конфликт достиг кульминации в следующие два года и закончился тем, что плеймейкер не попал в заявку на Евро. Марчелло Липпи, Карло Анчелотти, Фабио Капелло и Чезаре Мальдини тренировали Роберто в разных командах, но с трудом находили ему место. Кого-то не устраивало внимание, которое неизменно притягивал к себе экстравагантный и упрямый интроверт, другим он не подошел из-за тактики, потому что слишком часто брал игру на себя.

Судьба Баджо зеркальным образом отразила драму, с которой сталкиваются многие звезды на его позиции: несмотря на волшебные моменты, выдающуюся технику и талант, они часто оказываются на обочине, потому что тренеры больше ценят дисциплину и организованность. Роберто чувствовал себя изгоем, а боссам приходилось от него избавляться, чтобы не подстраивать под одного игрока всю команду. В «Божественном хвостике» этому аспекту уделяется преступно мало внимания.

Роберто Баджо во время визита в Китай в 2015 году Фото: Getty Images

Так же быстро создатели проскакивают первые годы и расцвет карьеры Баджо. После очередной склейки он уже предстает обладателем «Золотого мяча»-1993, хотя из предыдущих событий невозможно догадаться, за что хмурый Робби получил награду. Сюжет развивается настолько эклектично, что из разных сцен не складывается цельного образа искреннего человека и гениального спортсмена, который каждый день противостоит страху, злобе и другим страстям. Вместо этого Баджо напоминает персонажа компьютерной игры, который перескакивает с одного уровня на другой, а все, что между уровнями, не имеет никакого значения.

«Божественный хвостик» мог получиться шедевром, если бы длился на час дольше или сосредоточился на одном этапе биографии Роберто: например, на попытках справиться с депрессией после личного провала в матче всей жизни или восстановлении после операции. Создатели застряли посередине между двумя вариантами и получили клип длиной в 90 минут, в котором есть несколько ярких сцен, но нет жизни. Постоянные скачки во времени разбивают единую историю на фрагменты, из которых никак не складывается целое.

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