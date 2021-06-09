Осенью «Интер» терял очки, и хэштег #ConteOut завирусился в социальных сетях. В мае клуб завершил одиннадцатилетнее ожидание скудетто, а Антонио Конте наконец посмеялся над акцией: «Думаю, эти твиты отправляли фанаты наших соперников, надеясь, что я уйду».

Если прежде фанаты «нерадзурри» строчили требования избавиться от тренера, то в конце сезона они сменились призывами сохранить коуча на подольше – критика перекинулась на владельцев из Suning Group. Не помогло – в отличие от прошлого года, когда Конте остался после кризисных переговоров с руководством, на этот раз Антонио был непреклонен.

Всего несколько недель назад президент «сине-черных» Стивен Чжан праздновал титул вместе с болельщиками, теперь же они обвешивают офис клуба баннерами с гневными надписями вроде: «Будь мужчиной или убирайся из Милана». Ультрас даже попытались пробиться на прием к функционеру.

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Антонио Конте с китайскими владельцами «Интера» Фото: Getty Images

Поклонники в ярости, потому что понимают: недавно взятый кредит на 275 млн евро от Oaktree Capital Management стабилизирует и защищает клуб от финансового краха, но не перезапускает проект, который был остановлен в августе прошлого года. Команде по-прежнему нужно сократить зарплатный фонд, а летом предстоит собрать от 70 до 80 млн евро на трансферном рынке. «Интер» гарантированно покинет кто-то из звезд чемпионской команды – Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес или Ашраф Хакими могут стать жертвами распродажи.

Владельцы клуба сильно пострадали от пандемии и продали 23% акций компании государственным инвесторам в Китае. Это совпало с новыми директивами президента страны Си Цзинпина для китайских владельцев футбольных клубов в Европе – глава государства требует сосредоточиться на развитии локального спорта и отказаться от иностранных активов.

Suning купил «Интер» в 2016 году и, по информации Forbes , с тех пор суммарно вложил в клуб примерно 700 млн евро. В идеале инвесторы хотят избавиться от актива, в худшем случае – продать миноритарный пакет акций «нерадзурри».

В начале года боссы миланцев вели переговоры с британской акционерной компанией BC Partners о продаже контрольного пакета, но стороны не сошлись по стоимости – Suning оценила клуб в миллиард евро, а BC отказался повысить предложение в 742 млн евро. С тех пор ведутся переговоры о частичной продаже, но к лету диалог так и не вылился во что-то конкретное.

По ходу сезона клуб испытывал трудности со своевременной выплатой окладов игрокам, просрочил выплаты «Манчестер Юнайтед» за Лукаку и «Реалу» за Хакими, а ближе к завоеванию скудетто стало известно, что команда откажется от бонусов за победу Серии А, чтобы помочь «Интеру» в тяжелом финансовом положении.

Ромелу Лукаку, «Интер» Фото: Getty Images

«Нерадзурри», как и большинство клубов, пострадали из-за отсутствия болельщиков на трибунах в условиях пандемии. В последнем полноценном сезоне «Сан-Сиро» принес «Интеру» 46 млн евро. Миланцы потеряли еще 44 млн евро спонсорских денег от китайских компаний из-за истечения контрактов с Fullshare Holding Limited, King Dawn Investments Limited и Beijing Yixinshijie. По информации Bloomberg , общий долг «Интера» достиг почти полумиллиарда евро, а выручка клуба за сезон-2019/20 составила всего 370 млн евро.

Фанаты в ярости от того, что финансовые проблемы решаются за счет команды. Еще один баннер у офиса боссов гласил: «Продав чемпионов, вы выставите себя придурками. Руки прочь от тренера, его штаба и игроков». После последнего матча сезона против «Удинезе» помощник Конте Кристиан Стеллини рассказал о готовности коуча остаться, но намекнул на причину возможного ухода.

«С нашей стороны есть энтузиазм, чтобы продолжать. Когда вы имеете дело с лучшими тренерами, проекты должны соответствовать. Потенциальная продажа одного из лидеров может изменить ситуацию», – сказал итальянец. Конте решил не дожидаться исхода звезд и хлопнул дверью первым. На финише чемпионата он отказался от общения с прессой, чтобы насладиться титулом, а не отвечать на острые вопросы журналистов – например, о том, почему президент просит игроков добровольно отказаться от оклада за два месяца.

Антонио Конте, «Интер» Фото: Getty Images

Антонио же первым поспособствовал и сокращению зарплатного фонда. С отрывом самый высокооплачиваемый тренер в Италии покинул команду, формально расставание произошло по обоюдному согласию. По информации The Athletic , за оставшийся по договору год 51-летний коуч должен был получить около 13 млн евро, но разорвал контракт за половину суммы.

Потеря Антонио – серьезный удар по амбициям команды, чьи болельщики уже размечтались о 20-м скудетто и второй звезде над эмблемой. Коуч много раз говорил о желании восстановить престиж «Интера», но ему удалось даже больше – он привел клуб к еврокубковому финалу и победил в чемпионате страны. Трофей стал для «нерадзурри» первым за 10 лет.

Его уход стал большой неожиданностью для лидеров состава, многих из которых он лично зазывал в Милан. Ромелу Лукаку узнал о случившемся во время отпуска в Дубае – два года назад Конте сделал все, чтобы заманить нападающего «Манчестер Юнайтед».

Антонио Конте Фото: Getty Images

Связь Антонио с командой была особенной, она стала одной из главных причин успеха «Интера» в последние два года. Эмоциональный коуч сплотил коллектив, заставил игроков поверить в его тренерские методы и в самих себя – футболисты качали Конте на тренировке после завоевания титула и не подозревали, что их совместный путь закончится через пару недель.

Руководству «нерадзурри» нужно было очень постараться, чтобы заменить обожаемого раздевалкой тренера классным специалистом, готовым принять проект в стадии перестройки и с серьезным дефицитом ресурсов. Симоне Индзаги без крупных подписаний прокачал «Лацио» и выиграл с «орлами» Кубок и два Суперкубка Италии, но справится ли брат легенды «Милана» с задачей – большой вопрос. Боссы вернули «Интер» на вершину и отрубили финансовый допинг, фанатов ждет новый период неопределенности.

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