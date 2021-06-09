«Лацио» объявил о назначении на пост главного тренера Маурицио Сарри. В твиттере римского клуба появился ребус – в разгадке кроется фигура Сарри.
Итальянские медиа уже писали о переговорах Сарри с «Лацио». По информации Николо Скиры, тренер заключит соглашение сроком до 2023 года с возможностью продления еще на один сезон.
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  • Сарри работал с «Челси», «Наполи» и «Юве». Во главе лондонцев он выиграл Лигу Европы, с «бьяконери» стал чемпионом Италии.
  • Последним клубом 62-летнего тренера был «Ювентус». Туринцы уволили Сарри в августе 2020 года.
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