«Лацио» объявил о назначении на пост главного тренера Маурицио Сарри. В твиттере римского клуба появился ребус – в разгадке кроется фигура Сарри.
Итальянские медиа уже писали о переговорах Сарри с «Лацио». По информации Николо Скиры, тренер заключит соглашение сроком до 2023 года с возможностью продления еще на один сезон.
Чемпионат Италии
Экс-игрок «Юве»: «Позорная команда, Сарри уволили из-за Роналду»
- Сарри работал с «Челси», «Наполи» и «Юве». Во главе лондонцев он выиграл Лигу Европы, с «бьяконери» стал чемпионом Италии.
- Последним клубом 62-летнего тренера был «Ювентус». Туринцы уволили Сарри в августе 2020 года.
Чемпионат Англии
«Челси» снова звал Сарри после Лэмпарда – Абрамович был против
Чемпионат Италии
Сарри и Спаллетти все еще получают зарплату от «Юве» и «Интера». Как такое возможно?