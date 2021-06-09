Опубликовано 09/06/2021 в 10:57 GMT | Обновлено 09/06/2021 в 11:00 GMT

«Лацио» объявил о назначении на пост главного тренера Маурицио Сарри. В твиттере римского клуба появился ребус – в разгадке кроется фигура Сарри.

Итальянские медиа уже писали о переговорах Сарри с «Лацио». По информации Николо Скиры, тренер заключит соглашение сроком до 2023 года с возможностью продления еще на один сезон.

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Сарри работал с «Челси», «Наполи» и «Юве». Во главе лондонцев он выиграл Лигу Европы, с «бьяконери» стал чемпионом Италии.

Последним клубом 62-летнего тренера был «Ювентус». Туринцы уволили Сарри в августе 2020 года.

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