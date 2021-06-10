Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду плотно застрял в туринском «Ювентусе». После возвращения на пост главного тренера Массимилиано Аллегри Роналду задумался об уходе из итальянского клуба. На него претендуют «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен».

Главное препятствие для трансфера – зарплата Криштиану, которая составляет 30 миллионов евро за сезон. Инсайдер Джанлука ди Марцио сообщил, что ни один из клубов не готов повторить предложение «бьянконери». Португалец покинет «Юве», только в случае понижения оклада или реструктуризации заработка – перераспределения выплат на несколько лет.

Агента Роналду Жорже Мендеша заметили в среду, 9 июня, в Милане. Он встретился в отеле с директорами «россонери», «Интера» и «Фиорентины». Но у Мендешу не приходили представители «Ювентуса». Об этом со ссылкой на Ди Марцио написал агрегатор Football Italia.

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36-летний Криштиану стал лучшим бомбардиром Серии А-2020/21. Он забил 29 мячей в 33 матчах за «Турин».

После перехода Роналду в 2018 году «Ювентус» ни разу не проходил дальше 1/4 финала Лиги чемпионов. При Аллегри и без Криша туринский клуб дважды играл в финале.

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