Топ-7 по итогам сезона составили «Интер», «Милан», «Аталанта», «Ювентус», «Наполи», «Лацио» и «Рома». Пять из них войдут в сезон-2021/22 с новыми тренерами.

Разбираемся в каждой ситуации.

«Интер»

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Что поменяли: Антонио Конте ушел, Симоне Индзаги пришел

Симоне Индзаги Фото: Getty Images

После второго подряд вылета из Лиги чемпионов Антонио Конте неоднократно общался с владельцем «Интера» Стивеном Джаном и сошелся с ним в одном мнении: на следующий сезон клуб должен ставить задачу по покорению Европы. Но для этого необходимо усиление действительно сильными футболистами.

В начале мая «Интер» впервые за 11 лет досрочно стал чемпионом. 23 мая клуб получил трофей за победу в Серии А, 26 мая – расторг контракт с Конте по обоюдному согласию. Шок! Клуб и тренер хотели и дальше совершенствоваться вместе, забирая все самое золотое. Но план сорвал один важный и непреодолимый фактор – глубокий финансовый кризис «Интера» и его владельцев.

La Gazzetta dello Sport утверждает, что в марте чистый долг «Интера» добрался до отметки в 443,9 млн евро. После пандемии у «нерадзурри» было худшее финансовое положение среди всех соперников по Серии А. «Интер» мог поправить (несущественно, но все же) положение благодаря фанатам на стадионе – это и доходы от билетов, продаж атрибутики, матчдэя и спонсоров. Но коронавирус все еще не позволяет это делать.

Suning Group ограничил вложения (в том числе и благодаря воздействию председателя Китая Си Цзинпина, который обязал инвесторов думать о проектах из родной страны) и нашел несколько хедж-фондов, готовых покрыть часть долга в обмен на некоторую часть акций. Все это запустило в «Интере» неприятный процесс экономии и поисков потенциальных покупателей лидеров. Ромелу Лукаку, главный боевой патрон, уже объявил публично, что останется в «Интере». Пока что есть спрос на Лаутаро Мартинеса и Ашрафа Хакими. О первом говорят мутные источники, но тянутся вечные слухи про «Барселону». По Хакими же писал авторитетный Джанлука ди Марцио: «Интер» хочет от «ПСЖ» 80 млн евро.

Антонио Конте Фото: Getty Images

Конте не устроила резкая смена курса развития. Он забрал неустойку за расторжение в 7 млн и ушел, но «Интер» подстраховался. Деньги вернутся, если Антонио станет тренером любого итальянского клуба в следующем сезоне.

«Интер» недолго оставался без тренера и быстро выкрал у «Лацио» Симоне Индзаги. Замена практически равнозначная – Индзаги очень похож на Конте в плане построения игры. Оба любят схему с тремя защитниками и двумя форвардами. Но все же в этой ситуации Индзаги немного жаль. Весь прошлый сезон он твердил, что «Лацио» жизненно необходимо усиление. В итоге попал в аналогичную ситуацию, когда о появлении сильных игроков нужно только мечтать.

«Ювентус»

Что поменяли: Андреа Пирло ушел, пришел Массимилиано Аллегри

Кто-то вообще удивлен увольнению Андреа Пирло? Он пришел без опыта, нервничал, экспериментировал, ошибался, нервничал, подстраивался и прервал 9-летнюю чемпионскую серию. Вообще все было не так уж и плохо – в дебютном тренерском сезоне Пирло взял два трофея. Но все остальное (ранний вылет из ЛЧ и позор в Серии А) руководство «Юве» не устроило.

Андреа Пирло Фото: Getty Images

Рассмотрим доступные и даже теоретически доступные варианты для «бьянконери». Зинедин Зидан? Конте? Это был бы подрыв репутации: тот совсем недавно стал чемпионом с «Интером», да и фанаты вряд ли простят его за это. Маурицио Сарри? С ним клуб совсем недавно провел чертовски сложный сезон. Юрген Клопп, Диего Симеоне, Пеп Гвардиола – у «Ювентуса» хватило бы кэша на любого. Но «Турин» выбрал Массимилиано Аллегри, который два года потягивал коктейли на пляже. Почему?

У Макса были успешные сезоны в «Ювентусе» + есть контакт со всеми лидерами клуба. Важно, потому что глобально состав не изменился.

Из всех возможных топ-тренеров этот вариант был самым доступным. Легенда о возвращении Зидана в Турин – очень спорная и долгообговариваемая штука.

Аллегри – атакующий футбол, который так сильно хотел Андреа Аньелли, когда приглашал Сарри и Пирло.

Аллегри еще формально не приступил к работе, но слухи шепчут: он уже продумывает варианты усиления центра. Goal пишет, что он одобрил покупку Мануэля Локателли из «Сассуоло», думает об аренде Миралема Пьянича (который несчастлив из-за ухода в «Барсу») и мечтает о покупке кого-то из пары Поль Погба – Сергей Милинкович-Савич. Сочетание креативщика и просто крепкой фигуры в центре. Где же мы такое видели? Правильно – в чемпионском «Ювентусе» Аллегри.

«Наполи»

Что поменяли: Дженнаро Гаттузо ушел, его место занял Лучано Спаллетти

Первые слухи об испорченных взаимоотношениях между Дженнаро Гаттузо и Аурелио де Лаурентисом появились примерно через несколько месяцев после Рино. Официально они подтвердились в феврале-2021: тогда коуч взорвался после победы над «Пармой».

Дженнаро Гаттузо Фото: Getty Images

«Меня уничтожают каждый день. Такое ощущение, что мы вторые с конца. Некоторая критика в адрес игроков может существовать, но я не читаю газет.

С Де Лаурентисом нас всегда связывали хорошие отношения. Но за последние 15-20 дней я испытал некоторое разочарование из-за всего, что произошло. Я не лицемер. Но есть большое уважение. Он никогда не заставлял меня отступать касательно чего-либо. Я его сотрудник, я попросил его взять для меня Бакайоко, и он привел его мне. Спасибо за это.

Но ситуация в плане менеджмента оказалась плохой. Я не позволял себе общаться с другими командами. Мне звонили, мне предлагали уйти, но я не соглашался. Пропустил несколько переговоров, потому что я такой человек», – уточнил Дженнаро.

Примерно на этом нормальные отношения Де Лаурентиса и Гаттузо окончательно закончились. Большой босс «Наполи» всю весну обдумывал варианты с заменой тренера, но получил формальный повод только в мае: команда бездарно вылетела из зоны Лиги чемпионов. Де Лаурентис даже попрощался с Гаттузо в твиттере:

«Дорогой Рино, я счастлив, что провел с тобой почти два сезона. Благодарю за труд, желаю успехов, где бы вы не оказались. Обнимаю жену и детей».

У Де Лау было несколько кандидатов. Первый – его друг Аллегри. Но тот: а) был вряд ли доступен после вылета клуба из зоны ЛЧ; б) выбрал вариант с возвращением в менее проблемный клуб. Второй – Кристоф Гальтье, сотворивший чудо с «Лиллем». Француз признавался, что говорил с Де Лаурентисом, но дальше обсуждений сделка не прошла.

Тогда бизнесмен обратился к третьему и, кажется, самому верному варианту – Лучано Спаллетти. Против него играет лишь один фактор – двухлетний отпуск из-за контракта с «Интером». За него куда больше моментов: статус, умение выводить клуб из очевидного кризиса, успешная работа с ограниченными ресурсами, полное подчинение руководству. Еще Спал не потребует на усиление миллионов, которых у «Наполи» нет. Удобно.

«Лацио»

Что поменяли: Симоне Индзаги ушел, клуб назначил Маурицио Сарри

Маурицио Сарри Фото: Getty Images

Кейс с контрактом Индзаги в «Лацио» изначально получился некрасивым. Соглашение заканчивалось в конце июня, но клуб вообще не чесался с продлением. С другой стороны, 2 июня Индзаги пообещал Клаудио Лотито продлить контракт. И на следующий день обручился с «Интером».

«Он изменил мнение за ночь. Контракт был готов, я даже подписал его. Симоне оставалось позвонить секретарю. Но переспал с этой мыслью и изменил решение. Мы провели на встрече семь часов, договорились, пожали руки. Но на следующее утро он позвонил и сказал, что у него больше нет стимулов», – поделился Лотито.

О новом тренере «Лацио» думал неделю и назначил Сарри.

Вот краткий анализ доступных для Сарри новых рабочих условий:

сложный президент,

скупость клуба на трансферы,

небольшое давление, которое усиливается в зависимости от повышения в турнирной таблице.

Маурицио Сарри Фото: Getty Images

Сарри вернулся в 2015-2018 года, когда работал в «Наполи». Нынешний «Лацио» очень схож с тем проектом, который экс-банкир развивал с Де Лаурентисом в Неаполе. Там тоже не любят тратить: за три сезона с Сарри «Наполи» выложил чуть более 151 млн евро, «Лацио» за то же время – около 105 млн. И там, и там эксцентричные боссы – Де Лаурентис и Лотито. И в Риме, и в Неаполе пока не рассчитывают на чемпионство. Идеальное место, чтобы вспомнить, как из затухающего клуба сделать алмаз, и применить этот навык снова.

«Рома»

Что поменяли: клуб расстался с Паулу Фонсекой и пригласил Жозе Моуринью

Уход Паулу Фонсеки – абсолютно предсказуемая история. В 2019-м в статусе перспективного тренера из «Шахтера» он приходил в очень нестабильный и безликий по именам состав. С хорошими, но не топовыми игроками. Фонсека глобально не провалился: просто оставил «Рому» на месте и сам же потоптался на одной точке. Зато впервые в карьере поработал в клубе из топ-5 лиг.

«Рома» при Фонсеке стабильно боролась за место в лигоевропейской зоне. Да, там вспыхивали конфликты, но клуб и тренер попрощались полюбовно. Боссы в конце сезона объявили об уходе коуча, тот улыбнулся на прощание, сказал немного добрых слов и помахал на камеру.

С момента, как Фонсека забрал вещи с базы в Тригории, в «Роме» началась эра Моуринью. Жозе – противоположность Фонсеки. Жозе импульсивный и резкий. Фонсека – интеллигент, хладнокровный и расчетливый. Но сейчас «Роме» нужен именно Моуринью.

Жозе Моуринью Фото: Getty Images

«Джалларосси» в последние годы превратились в суперскучный топ-клуб, у которого нет чемпионских амбиций, в котором работают слишком правильные тренеры. Жозе – импульс, эмоции и встряска. Формально он еще не приступил к работе. Но медиа кричат о вероятных усилениях, которые лично проталкивает Жозе: Гранит Джака, Руй Патрисиу или Давид де Хеа, Андреа Белотти (тут все сложно, потому что «Рома» предлагает 15 млн евро + 5 млн в виде бонусов, а «Торино» хочет 30). Есть даже слухи по Доннарумме: якобы подпишет полноценный контракт с «ПСЖ», а потом уйдет в аренду в «Рому», потому что шейхи еще видят Кейлора Наваса первым номером.

Ситуация работает и в обратную сторону. «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» Моуринью тренировал без особого блеска. Эти два периода испортили репутацию Жозе. Успех в «Роме», возможно, станет последним шансом взбодрить увядающую клубную карьеру. Иначе – либо сборная, где все редко и академично, либо пенсия.

Какие клубы еще поменяли тренеров

Здесь команды, выступавшие в Серии А в сезоне-2019/20 и оставшиеся там по итогам сезона. Распишем гиперкоротко:

«Сассуоло»: Роберто де Дзерби построил классный клуб и улетел в «Шахтер».

«Сампдория»: тут не точно, но ведущие источники (Gazzetta dello Sport и Ди Марцио) говорят, что Клаудио Раньери уйдет в конце июня по окончании контракта.

«Верона»: Никола Юрич внезапно ушел в «Торино». На его месте оказался Эусебио ди Франческо.

«Фиорентина»: рассталась с многострадальным Джузеппе Якини и пригласила Гаттузо.

«Торино»: попрощалось с Давиде Николой и подписало Юрича – суперклассная сделка для клуба.

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