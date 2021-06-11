«Милан» очень внимательно следит за ситуацией шведского нападающего Златана Ибрагимовича. Игрок получил травму 9 мая в матче против «Ювентуса», и с тех пор его состояние практически не улучшается. Если динамика восстановления будет такой же низкой, Ибрагимовичу сделают операцию на травмированном колене.

Согласно сообщению итальянского издания Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, реабилитация Ибрагимовича проходит медленнее, чем ожидалось. Если консервативные методы лечения не помогут к концу июня, то клуб предложит 39-летнему шведу сделать операцию. В таком случае Златан не выйдет на поле как минимум 2 месяца.

У Ибрагимовича уже была операция на колене четыре года назад, когда он защищал цвета «Манчестер Юнайтед». Однако в этот раз ситуация иная: Златан не порвал переднюю крестообразную связку, а значит, травма не такая серьезная.

Чемпионат Италии Златан отделался штрафом за связь с БК. Это еще не конец? 27/05/2021 В 08:03

В минувшем сезоне Златан сыграл 19 матчей, забил 15 мячей и отдал две результативные передачи.

«Милан» завершил чемпионат Италии на втором месте, отстав от «Интера» на 12 очков.

Евро-2020 Ларссон сыграет на Евро-2020. Его вызвали вместо Златана 18/05/2021 В 16:52