Джанлуиджи Буффон подписал контракт с итальянским клубом «Парма». Голкипер уже защищал цвета «эмильянцев» с 1994-го по 2001 год. Буффон является воспитанником команды. 43-летний вратарь перешел в стан «пармезанцев» на правах свобоного агента.

Официальный сайт поприветствовал легенду эпичным видеороликом под названием «Супермен вернулся».

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Буффон имел возможность оказаться в «Барселоне». Его приглашали португальский «Спортинг» и турецкий «Бешикташ», также поступали предложения от неназванных клубов из России и Греции. Все эти варианты он отклонил ради выступления в «Парме», где начинал свою карьеру.

В 2001 году Джанлуиджи перешел из «Пармы» в «Ювентус» за 52 млн евро и отыграл с «бьянконери» 19 сезонов.

Джиджи 10 раз завоевал скудетто, выиграл 4 Кубка и 6 Суперкубков страны. Буффон трижды выходил с «Ювентусом» в финал Лиги чемпионов, но все три раза проиграл.

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