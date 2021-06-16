Совсем недавно назначенный главным тренером «Фиорнтины» Дженнаро Гаттузо покидает клуб. Все дело в серьезных разногласиях с руководством. Боссы отказались согласовывать трансферы, необходимые Гаттузо. Стороны не смогли найти компромисс, и, скорее всего, итальянский специалист покинет стан «фиалок». А ведь он проработал всего 3 недели…

В конце мая «Фиорентина» объявила о назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера клуба. На посту главного тренера «Фиорентины» Гаттузо сменил Джузеппе Якини, который сам возглавил команду только в марте этого года.

Sky Sports сообщает, что «Фиорентина» уже даже нашла замену Гаттузо. Его приемником станет Клаудио Раньери. Тренер в сезоне-2020/21 работал в «Сампдории», но заранее объявил, что летом покинет клуб.

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Последним клубом Гаттузо был «Наполи», с которым он занял пятую строчку в турнирной таблице серии А по итогам прошлого сезона.

«Сампдория» Раньери завершила минувший чемпионат Италии на 9-м месте.

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