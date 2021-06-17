Мать форварда сборной Португалии Криштиану Роналду Долорес прокомментировала продолжение карьеры сына.
«Криштиану в хорошей форме и точно будет играть еще три года. Я говорила с ним, отправляла сообщения. Поздравила, он ответил: «Спасибо, мама».
Поставлю свечку в Фуншальском соборе за здоровье каждого на этом турнире. Пойду ли я на стадион? Если только на финал», – цитирует Долорес Авейру Corriere dello Sport.
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- В матче первого тура группового этапа чемпионата Европы-2020 Португалия дожала сборную Венгрии, а Криштиану Роналду сделал дубль – 3:0.
- Контракт 36-летнего Криштиану с туринским «Ювентусом» рассчитан до конца сезона-2021/22.
- В мае 2021 года «бьянконери» вновь возглавил Массимилиано Аллегри. Считается, что после ухода из команды по окончании чемпионата-2018/19 Аллегри сказал владельцу «Юве» Андреа Аньелли: «Избавьтесь от Роналду, он мешает прогрессу команды и клуба».
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