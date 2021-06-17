Опубликовано 17/06/2021 в 08:25 GMT | Обновлено 17/06/2021 в 08:27 GMT

Руководство «Фиорентины» объявило об отставке главного тренера Дженнаро Гаттузо.

«Клуб и мистер Рино Гаттузо по обоюдному согласию решили не следовать предыдущим договоренностям и не начинать следующий футбольный сезон вместе.

Компания немедленно приступило к выбору нового тренера, готового привести «фиалок» к тем результатам, которых заслуживает «Фиорентина» и Флоренция», – говорится в заявлении пресс-службы на сайте клуба.

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Инсайдер Джанлука ди Марцио сообщил в эфире Sky Sport Italia, что дело в агенте Гаттузо Жорже Мендеше. «Мендеш хотел привести в клуб определенных игроков по нужным ценам и торопил руководство с операциями. Поэтому обе стороны пришли к досрочному расторжению контракта», – цитирует Ди Марцио Viola News.

Гаттузо проработал во «Фиорентине» меньше месяца. Он пришел в флорентийский клуб 25 мая вместо Джузеппе Якини. Главный кандидат на позицию тренера «фиалок» – Клаудио Раньери. Последний клуб экс-коуча «Лестера» – генуэзская «Сампдория».

В «Фиорентине» играет бывший нападающий «Зенита», «Спартака» и сборной России Александр Кокорин. За полгода при Кокорине сменилось три тренера – Чезаре Пранделли, Якини и теперь Гаттузо.

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