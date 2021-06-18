Активные болельщики «Пармы» выступили против возвращения бывшего голкипера сборной Италии Джанлуиджи Буффона.

«Ты ушел как наемник и не вернешься как герой. Чти клубные цвета.

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20 лет назад ты обещал, что никогда не наденешь ту дерьмовую футболку. Спустя три недели ты подписался с «Ювентусом» из Австралии. Теперь ты вернулся в единственный клуб, с которым что-то выигрывал в Европе. После этого мы хотим сказать, что ты для нас остаешься и останешься жалким человечком», – говорится в заявлении ультрас «Пармы». Его цитирует репортер шведской версии Eurosport Сиавуш Фаллахи.

Под эпизодом 20-летней давности тифози пармезанского клуба вспоминают, что объявление о трансфере Джиджи в «Юве» произошло, когда вратарь физически находился в Австралии.

Буффон перешел из «Пармы» в «Турин» в 2001 году за рекордные по тем временам 52 миллиона евро.

В составе «бьянконери» вратарь не брал еврокубков и проиграл три финала Лиги чемпионов. Его единственный трофей на международном клубном уровне – Кубок УЕФА-1998/99 с «Пармой».

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