Хакан Чалханоглу поменял одну миланскую команду на другую – болельщики «россонери» немного в шоке. С одной стороны, подобные переходы уже были (можно вспомнить Кристиана Вьери или Андреа Пирло в 00-х), и в коммерческую эпоху от принципиальности игроков давно ничего не осталось. С другой – уйти на повышение зарплаты к главному конкуренту – это жесткая провокация для фанатов, поэтому свист и хейт красно-черной части «Милана» ему обеспечены пожизненно.

Впрочем, Чалханоглу не привыкать – если он меняет команду, то практически всегда со скандалом. В 2017 году ФИФА даже наказала футболиста дисквалификацией на четыре месяца за мошенничество в инциденте шестилетней давности. Тогда Чалханоглу получил авансом 100 тысяч евро подъемных от «Трабзонспора», но в итоге никуда не перешел и продлил контракт с «Карлсруэ». Аванс, конечно же, футболист не вернул.

Трансферы Чалханоглу перешел из «Милана» в «Интер» 21 ЧАС НАЗАД

«Трабзон» во всем винил представителей 17-летнего таланта, но мирно урегулировать ситуацию не получилось. Суд постановил вернуть 100 тысяч евро клубу, но моральный ущерб не присвоил. Больше всего в этой ситуации пострадал «Байер», который вообще не причастен к скандалу, но внезапно потерял ключевого игрока на долгий срок.

После «Карлсруэ» Чалханоглу перешел в «Гамбург», где быстро стал одним из лидеров. В феврале 2014-го Хакану продлили контракт с повышением, но уже в мае футболист на тренировках перед журналистами рассказывал, что не против перейти в «Байер» ради Лиги чемпионов – «Гамбург» от еврокубков финишировал далеко. Ганзеаты отклонили предложение на 12,5 миллионов евро, потому что планировали строить вокруг только что продленного Хакана новую команду.

Разумеется, из отпуска в «Гамбург» Чалханоглу не вернулся. Чтобы не нарваться на штраф, полузащитник все оформил чистенько: выписал справку у частного психиатра о тревожном расстройстве, которое якобы вызвано неопределенностью с трансфером. Клуб не отпускает, болельщики оскорбляют в социальных сетях, и при таких обстоятельствах лучшие посидеть на больничном.

На звонки Хакан не отвечал, все общение с клубом вел через юристов, «Гамбург» же пробовал достучаться до Чалханоглу через приятелей по команде и прессу. Представители клуба утверждали, что футболисту нечего бояться и его спокойно примут, но в тот момент заступало новое руководство, и уже оно решило – томить в команде проблематичного турка бессмысленно.

Хакан Чалханоглу в «Милане» Фото: Getty Images

Тем более совсем недавно Хакан попал в криминальную историю в сборной Турции: партнер по команде Гёкхан Тёре с вооруженным другом ворвались в номер Чалханоглу и Омера Топрака, чтобы поговорить с последним об уведенной подруге. Казалось, Хакан просто притягивает к себе весь негатив, а такими игроками окружать себя вредно.

Трансфер Чалханоглу в «Байер» чуть не стоил «Гамбургу» поддержки инвестора, клуб собирался судиться и с «Леверкузеном» за предварительные контакты с игроком, и с психиатрической клиникой, которая поставила явно натянутый диагноз, но «Леверкузен» увеличил предложение на 2 миллиона – на том и остановились.

Когда Хакана спросили, что им движет в такие странные моменты, он ответил очень самоуверенно.

Я хочу зайти в футболе так же далеко, как Роналду и Месси. Хочу быть звездой, о которой все говорят.

Вот так Хакан и испортил впечатление от единственного (пусть и мощного) сезона в «Гамбурге», где среди прочего был тот самый гол с центра поля на несколько миллионов просмотров.

Чемпионат России «Зенит» работает над трансфером Чалханоглу 24/05/2021 В 16:56