В честь возвращения Джанлуиджи Буффона «Парма» представила вратарскую форму на сезон-2020/21. Дизайн футболки отсылает к успешному сезону клуба 22-летней давности.

На футболку нанесены красные и синие горизонтальные полосы – в похожей Буффон провел за клуб 51 матч в сезоне-1998/99. Тогда «Парма» выиграла Кубок Италии и Кубок УЕФА.

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Буффон перешел в «Парму» на правах свободного агента, его контракт с «Юве» истек.

В 2001 году Джанлуиджи перешел из «Пармы» в «Ювентус» за 52 млн евро и отыграл с «бьянконери» 19 сезонов.

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