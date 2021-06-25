Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду еще раз напомнил поклонникам и простым болельщикам о том, что он очень богатый.

В декабре 2019 года он прибыл на церемонию вручения премии Dubai Globe Soccer Awards вместе с подругой Джорджиной Родригес. Но только сейчас авторы SPORTbible рассмотрели на запястье португальца невероятно дорогие часы.

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Оказалось, что Роналду надел на премию модель Rolex GMT Master Ice. Они сделаны из белого золота 18 карат. Помимо основного корпуса в браслет часов и безель – поворотное кольцо на циферблате – инкрустированы бриллианты весом 30 карат. На SPORTbible сообщили, что эта модель выполнена по ограниченному заказу и считается самой дорогой в мире. Стоимость подобных часов оценивается в 431 тысячу евро.

Снимок с Джорджиной Криштиану подписал как «Ты всегда заставляешь меня чувствовать себя особенным». Но спустя 1,5 года, возможно, эта фраза относилась вовсе не к невесте и матери одного из четверых детей Роналду, а к дорогой модели часов.

Transfermarkt в июне 2021-го оценил нападающего «Химок» Владимира Дядюна в 250 тысяч евро. По версии этого сайта, Криштиану может продать часы, немного добавить и дважды купить Владимира Дядюна.

В мае 2021 года футболист «Ювентуса» потерял статус самого высокооплачиваемого спортсмена на планете Земля. Лидерство захватил экс-чемпион UFC Конор Макгрегор с годовым доходом в 180 миллионов долларов. Роналду заработал за последние 12 месяцев лишь жалкие 120 млн баксов. Его с доходом в 130 млн долларов также обошел капитан «Барселоны» Лионель Месси.

В июне 2020-го суммарное состояние Криштиану оценили в 1 миллиард долларов. Он стал третьим человеком из спорта после баскетболиста Майкла Джордана и гольфиста Тайгера Вудса, заработавшим девятизначную сумму.

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