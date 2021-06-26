После назначения на пост главного тренера «Наполи» Лучано Спалетти партенопейцев ждут серьезные перемены. Пока они касаются не игры, а футбольной формы – клуб откажется от привычного экипировщика Kappa в пользу более утонченного бренда.
В Неаполе не продилили контракт с Kappa, чтобы обратиться к модельеру Джорджио Армани. Легендарный дизайнер разработает клубу форму на сезон-2021/22. На футболках не будет технического спонсора, хотя Армани разработает комплект при участии компании Onis, сообщает Corriere dello Sport.
- Kappa поставляла экипировку для «Наполи» с 2015 года.
- В прошлом сезоне неаполитанцы заняли пятое место в Серии А.
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