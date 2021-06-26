Форвард итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин снова попал в неприятную историю с законом в центре Москвы.
Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались неправильной парковкой желтого Lamborghini на Патриарших прудах. Иномарка без автомобильных номеров днем в субботу, 26 июня, стояла прямо посреди проезжей части. Ее погрузили на эвакуатор и отвезли на штрафную стоянку.
Полицейские обнаружили внутри Lamborghini мужчину, который представился водителем и отказался назвать имя владельца авто. В салоне силовики нашли несколько номеров, один из которых засветился в инстаграме Александра Кокорина. На подобном спорткаре бывший футболист сборной России ездил с номерами Х009АМ.
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Фотографии с шестью штампами автомобильных знаков опубликовал РЕН ТВ. Также источники телеканала сообщили, что Кокорин переоформил Lamborghini на мать Светлану. «Хозяину [машину] могут не отдать, потому что Саша аннулировал учет, чтобы не платить штрафы и ездил все это время на ней без страховки», – уточнили в телеграм-канале 112.
- В январе 2021 года Александр Кокорин перешел из московского «Спартака» во «Фиорентину». Он провел четыре матча в Серии А и не забил ни одного мяча.
- Ранее адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов заявлял, что Кокорину после условно-досрочного освобождения из тюрьмы нужно сообщать инспекторам по УДО о перемещениях и сменах клуба, а для выезда за границу футболист должен получить особое разрешение суда.
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