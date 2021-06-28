Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин прокомментировал информацию о брошенном Lamborghini в центре Москвы. Желтый спорткар, который 26 июня эвакуировали с проезжей части на Патриарших прудах, приписывали 30-летнему бывшему футболисту сборной России.

«Я удивился, когда увидел фото и подпись, что машина принадлежит мне. Я продал ее два года назад и никакого отношения к ней не имею», – заявил Кокорин в интервью газете «Спорт-Экспресс»

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В марте 2020-го в интервью ютьюб-каналу «КраСава» Александр уже говорил о продаже автомобиля. 15 месяцев назад он заявлял о том, что избавился от всего автопарка и продал не только Lamborghini Aventador LP 720-4 50, но и остальные тачки – Gelandewagen, Mercedes и Porsche.

Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на открытые источники сообщил, что Lamborghini оформлена на мать игрока Светлану. В телеграм-канале 112 добавили, что на автомобиле все равно гоняет Кокорин. «Он аннулировал учет, чтобы не платить штрафы, и ездил все это время на ней без страховки», – написали авторы.

Александр Кокорин в чемпионате Италии-2020/21 четыре раза вышел на замену за «Фиорентину», не забил ни одного мяча, провел на поле суммарно 94 минут и заработал одну желтую карточку.

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