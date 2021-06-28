Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович показал трейлер автобиографического фильма «Я – Златан».

Фильм рассказывает о начале футбольной карьеры легендарного шведа. Его роль исполнят два актера: Доминик Андерссон Байрактати сыграет 11-летнего Ибру, а Гранит Рушити – 17-летнего. Известно, что в фильме появятся персонажи отца футболиста Шефика Ибрагимовича и его агента Мино Райолы.

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По информации «Кинопоиска», премьера фильма в мире назначена на 17 сентября 2021-го, в России – на 7 октября.

В прошлом сезоне Ибрагимович забил 15 мячей в 19 матчах за «Милан» в Серии А.

Со сборной Швеции Ибра выступил на двух ЧМ и четырех Евро, завершив международную карьеру в 2016-м.

Весной 2021-го Златан вернулся в сборную, но из-за травмы колена не поехал на Евро.

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