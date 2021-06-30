«Фиорентина» объявила имя нового главного тренера. Им стал Винченцо Итальяно, ранее работавший в «Специи». Контракт с 43-летним коучем действует до 30 июня 2023 года и подписан по схеме 2+1.
«Фиорентина» приветствует господина Итальяно и желает ему отличной работы в новом приключении с «фиалками», – говорится в сообщении пресс-службе флорентийского клуба. В медиаотделе также заметили, что презентация для прессы состоится в ближайшие недели, но не уточнили конкретную дату.
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Для «Фиорентины» это уже второй тренер за два месяца. 25 мая «фиалок» возглавил Дженнаро Гаттузо. Но бывший алленаторе «Наполи» расторг соглашение по обоюдному согласию из-за конфликта с владельцем и спортивным директором.
  • Винченцо Итальяно ранее работал со «Специей», впервые в клубной истории вывел ее в Серии А и занял в чемпионате Италии-2020/21 15-е место.
  • Для бывшего форварда сборной России Александра Кокорина Итальяно станет четвертым тренером «Фиорентины» после Чезаре Пранделли, Джузеппе Якини и Гаттузо. 30-летний русский футболист присоединился к «фиалкам» в январе 2021 года.
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