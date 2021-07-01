Криштиану Роналду продолжает бить рекорды и вне футбольного поля.

BBC пишет , что Роналду опередил актера Дуэйна Джонсона в рейтинге самой дорогой рекламы в инстаграме. Третье место заняла американская певица Ариана Гранде. Форвард «Ювентуса» может просить за рекламу в своем акканте 1,6 млн долларов (1,2 млн евро) за пост, уточняет маркетинговая компания социальных сетей Hopper HQ.

В списке, помимо Роналду, есть и еще один спортсмен – это нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. Он занимает седьмое место с 1,1 млн долларов за публикацию. Следующим среди спортсменов идет форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар – 16-е место и 824 тысячи долларов.

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Роналду – самый популярный человек в инстаграме.

Его аккаунт насчитывает около 300 млн подписчиков.

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