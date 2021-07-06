Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри вспомнил, как ему работалось с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Работать с Роналду нелегко. Это международный бренд, и его личные интересы необходимо сочетать с командными. Это создает сложные ситуации. Честно говоря, мне кажется, я лучше справляюсь с работой тренера, а не менеджера. Мне это не нравится, мне быстро становится скучно. Я больше люблю находиться в поле.

В такой ситуации сложно работать, но Роналду дает много положительного. Все-таки он добывает важные результаты. Очевидно, Роналду – это больше, чем команда или сообщество. Когда у тебя столько подписчиков, это уже ненормально. Такая ситуация – продукт нашего общества. В последние годы я куда чаще слышу об отдельных игроках, а не о командах. Командные ценности гораздо важнее личных», – приводит слова Сарри Tutto Juve со ссылкой на Sport Italia.

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Сарри работал в «Ювентусе» с 2019 по 2020 год. С туринцами он стал чемпионом Италии.

7 июня 2021 года Сарри подписал контракт с римским «Лацио».

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