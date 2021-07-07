Агент Деннис Лахтер в интервью Eurosport раскрыл одну из деталей перехода Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту».

– Вы же звонили маме Миранчука до его перехода в «Аталанту». Зачем?

– Я не мог вызвонить Лешу. Звонил маме, чтобы он вышел на связь. Потому что его агент Вадим Шпинев не мог сделать видеосвязь, о которой «Аталанта» давно просила.

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Мне позвонили и сказали: если буду участвовать в трансфере, то могу заработать. Плюс история какая. Трансфером Миранчука в «Аталанту» занимался не Шпинев. Он им занимался опосредованно, потому что представляет интересы парня, которому «Локомотив» дал эксклюзивное право продажи, – рассказал Лахтер.

Миранчук перешел в «Аталанту» осенью 2020 года.

В 25 матчах Серии А он забил 4 мяча и отдал две голевые передачи.

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