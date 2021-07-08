Новый главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал возможное выступление полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена.

«Ему нужно время на восстановление. Но, конечно, мы примем его в распростертыми объятьями.

Я разговаривал с Эриксеном перед чемпионатом Европы. Но потом решил оставить Кристиана в покое после всего, что с ним произошло», – заявил Индзаги на первой пресс-конференции в миланском клубе (цитата по Transfermarkt ).

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«Я рассчитываю на Эриксена. «Интер» проделал отличную работу по подписанию Чалханоглу, который тоже остается ключевым игроком. У Чалханоглу и Луиса Альберто схожие характеристики. Эриксен был очень важен во второй половине сезона, но и Хакан отлично проявит себя», – добавил Симоне (цитата по Football Italia ).

Кристиан Эриксен пережил сердечный приступ во время первого тайма матча стартового тура группового этапа чемпионата Европы-2020 Дания – Финляндия. Ему имплантировали электрокардиостимулятор для нормализации сердечного ритма. По законам Италии спортсмены из контактных видов не могут выступать на профессиональном уровне. При этом в других странах у Эриксена не будет запрета для продолжения карьеры.

Главный тренер Симоне Индзаги возглавил «Интер» перед началом сезона-2021/22 и сменил во главе «нерадзурри» Антонио Конте, приведшего миланцев к первому скудетто за 10 лет.

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