Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии расширил линейку отелей своего имени – Криш открыл гостиничный комплекс в Нью-Йорке на Таймс-сквер. Ранее Роналду открыл отели на Мадейре, Лиссабоне и Мадриде. Футболист в соцсетях представил отель Pestana CR7 в центре Манхэттена.

«Забронируйте сейчас и откройте для себя самый крутой новый отель в лучшем месте города», – написал Криштиану. Согласно официальному сайту отеля, в нем можно остановиться за 137 евро (около 12 000 рублей) за ночь.

Чемпионат Италии Сарри – о Роналду: «Столько подписчиков – это уже ненормально» 06/07/2021 В 18:58

На сайте отеля говорится, что это «идеальная отправная точка для тех, кто не хочет пропустить городские развлечения». При оформлении интерьеров комнат Роналду черпал вдохновение цветами и искусством Португалии.

В отеле есть бар с блюдами интернациональной кухни, а также португальские закуски. Все номера оснащены кофеварками эспрессо, холодильниками, портами USB, HD-TV и Wi-Fi. В ближайших планах у Роналду открыть в 2023 году роскошный отель в Манчестере недалеко от садов Пикадилли.

В «Ювентусе» Криш зарабатывает 31 млн евро в год.

Ведомая Роналду сборная Португалии проиграла Бельгии в 1/8 финала Евро-2020 (0:1) и выбыла из турнира.

Евро-2020 Магистр «ЧГК»: «Роналду – падла, я его презираю» 04/07/2021 В 14:23